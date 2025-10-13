Presidente libanês diz que é 'necessário negociar' com Israel, país com o qual continua em guerra

O presidente libanês, Joseph Aoun, afirmou nesta segunda-feira (13) que é "necessário negociar com Israel" para resolver as questões entre os dois países, que permanecem tecnicamente em estado de guerra.

Em outubro de 2023, o movimento islamista libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, começou a disparar foguetes contra Israel em apoio ao grupo palestino Hamas na guerra de Gaza.

Após meses de hostilidades, o conflito se transformou em uma guerra total em setembro de 2024, que terminou com um acordo de cessar-fogo dois meses depois.