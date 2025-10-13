Produção em massa de podcasts com IA perturba uma indústria frágil

Na vanguarda destes projetos está o Inception Point AI, criado em 2023 e que publica cerca de 3.000 podcasts por semana com uma equipe de apenas oito pessoas.

O objetivo imediato é apostar na quantidade, explica Jeanine Wright, fundadora do Inception e ex-número dois do estúdio Wondery.

Produzir um episódio custa US$ 1 (R$ 5,46) e com a publicidade, torna-se rentável a partir de 20 reproduções.

Os avanços tecnológicos, sobretudo a automatização, reduziram o limite a partir do qual é possível vender espaços aos anunciantes, que antes se situava em milhares de downloads.

Wright dá como exemplo um conteúdo "hiper-nichado" sobre o nível de pólen em uma cidade, que é acessado por poucas dezenas de pessoas que poderiam atrair anunciantes de anti-histamínicos.

Com o auge da IA generativa, aumenta o medo de que conteúdos de baixa qualidade, denominados de "lixo de IA" ('AI slop' em inglês), inundem a internet e as redes sociais em particular.