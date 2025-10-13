Produtores de soja dos EUA na linha de frente da guerra comercial com a China

A preocupação aumenta entre os produtores americanos de soja em meio à temporada de colheita, à medida que as tensões comerciais entre Estados Unidos e China fecham gradualmente o acesso ao maior mercado de oleaginosas do mundo.

Estes agricultores estão entre as primeiras vítimas da guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e enfrentam a queda das compras chinesas.

Em resposta às tarifas americanas, Pequim impôs a uma série de produtos, incluindo a soja, um imposto adicional de 20% que a torna consideravelmente mais cara em comparação à produzida na América Latina, segundo a Associação de Soja dos Estados Unidos (ASA, na sigla em inglês).