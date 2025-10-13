Quem põe fogo na Amazônia?

Em 2024, as chamas queimaram quase 18 milhões de hectares da Amazônia Legal, alimentadas por uma seca sem precedentes ligada à mudança climática. Isso fez com que o desmatamento, que o governo Lula (PT) prometeu erradicar até 2030, crescesse 4% nos 12 meses até julho, revertendo a queda de 30% do ano anterior.

Pela primeira vez, o fogo atingiu mais a floresta tropical do que os pastos. No entanto, a maioria das queimadas começou em fazendas de gado e se espalhou pela vegetação seca.

Os pecuaristas de São Félix sentiram na própria pele: o município registrou o maior número de focos de incêndio no Brasil, mais de 7 mil.

"O fogo é uma forma barata de fazer manutenção em um pasto. A mão de obra é cara, veneno é caro. Drone, avião pra jogar veneno é caro, não tem financiamento do poder público", explica, sob a sombra de seu chapéu de pano, o pecuarista Antonio Carlos Batista, dono de um rebanho de 900 cabeças.

Na estação seca, basta dispor de gasolina e fósforo.

Quando vão atear o fogo, as pessoas costumam dizer: "Vou usar o trabalhador João Vermelho!", conta Batista, de 62 anos.