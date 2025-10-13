Recifes de coral do mundo superam limite de sobrevivência

A conclusão é sustentada pela observação de mortes de coral "sem precedentes" nos recifes tropicais desde a primeira avaliação ampla dos pontos de inflexão publicada em 2023, segundo os autores.

Desde então, as temperaturas dos oceanos subiram a níveis históricos e o maior episódio já registrado de branqueamento de corais se propagou por mais de 80% dos recifes mundiais.

Os cientistas consideram que, mesmo em níveis inferiores de aquecimento global do que se acreditava anteriormente, a floresta amazônica pode ficar em uma condição irreconhecível, enquanto as camadas de gelo da Groenlândia e da Antártida poderiam sofrer um colapso.

Para os recifes de coral, há mudanças profundas e duradouras em curso.

"Já com 1,4°C de aquecimento global, os recifes de coral de águas quentes estão ultrapassando o ponto de inflexão térmico e enfrentando um retrocesso sem precedentes", alerta o relatório de 160 cientistas de dezenas de instituições de pesquisa espalhadas pelo mundo.

O consenso científico é que a maioria dos recifes de coral deve morrer com um aquecimento de 1,5°C acima dos níveis do período pré-industrial, um limite que está a apenas poucos anos de ser alcançado.