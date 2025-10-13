Reféns de Gaza: os 20 israelenses libertados

Inseparáveis, os dois irmãos, que também têm nacionalidade alemã, trabalhavam juntos no setor de produção musical. Seus pais e seu irmão mais velho sobreviveram ao ataque do Hamas.

- Elkana Bohbot, 36 anos -

Elkana Bohbot era um dos produtores do festival Nova, ao lado de seus amigos de infância Michael e Osher Waknin, massacrados em 7 de outubro ao lado de quase 370 pessoas neste evento de música eletrônica.

No dia do ataque do Hamas, um vídeo foi divulgado e mostrava Bohbot algemado e com ferimentos no rosto, enquanto era conduzido pelos sequestradores.

Bohbot é casado com uma israelense de origem colombiana, Rebecca González. Pai de uma criança pequena, ele morava perto de Jerusalém. O presidente Gustavo Petro concedeu a nacionalidade colombiana ao refém em novembro de 2023.

Sua esposa afirmou que havia recebido uma "prova de vida" por parte de Ohad Ben Ami, que foi libertado de seu cativeiro em 8 de fevereiro e passou vários meses com Bohbot em Gaza.