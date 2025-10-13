Sem Mbappé, França empata com Islândia (2-2) fora de casa nas Eliminatórias

A seleção francesa, sem seus principais atacantes, entre eles Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, empatou com a Islândia em 2 a 2 nesta segunda-feira (13), em Reykjavik, e terá que esperar os dois jogos de novembro para confirmar sua vaga na Copa do Mundo de 2026.

Com o resultado, os 'Bleus', que vinham de três vitórias consecutivas, mantêm a liderança do Grupo D das Eliminatórias europeias com 10 pontos, três à frente da Ucrânia (2ª), que em jogo simultâneo derrotou o Azerbaijão por 2 a 1.

No dia 13 de novembro, em Paris, os franceses poderão selar a classificação para o Mundial do ano que vem em confronto direto com os ucranianos. Mas para isso precisarão mostrar mais do que no duelo desta segunda-feira.