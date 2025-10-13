Serviços de inteligência da Alemanha alertam sobre risco de conflito militar com a Rússia

O alerta ocorre após a multiplicação de incidentes na Europa, onde nas últimas semanas a Rússia violou o espaço aéreo da Polônia com drones e o da Estônia com três caças.

"Não devemos nos acomodar e imaginar que um possível ataque russo ocorrerá no mínimo em 2029. Hoje já estamos sob ataque", acrescentou, refutando uma avaliação anterior dos serviços secretos.

A Alemanha também foi vítima de voos de drones, sabotagens e campanhas de desinformação e influência, com a sombra de Moscou pairando por trás dos acontecimentos, afirmou.

Para o diretor do Serviço de Inteligência Interna do país (BfV), Sinan Selen, Moscou "persegue agressivamente suas ambições políticas contra a Alemanha, a UE e seus aliados ocidentais".

"A Rússia não esqueceu a Guerra Fria, o que significa que os instrumentos utilizados naquela época continuam disponíveis", declarou.

Embora os diretores dos serviços secretos alemães tenham mencionado outras ameaças ao país, como extremismo político e religioso, a Rússia dominou os comentários.