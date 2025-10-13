Sobre a mesa da COP30: menos emissões, mais florestas e dinheiro

- Emissões -

O mundo não está reduzindo as emissões com rapidez suficiente para limitar o aquecimento do planeta a 1,5°C em relação à era pré-industrial, como estabelece o Acordo de Paris. A maioria dos cientistas estima que esse teto será alcançado em poucos anos se não houver uma mudança de rumo radical.

Os países que assinaram o acordo são obrigados, a cada cinco anos, a apresentar metas mais ambiciosas para a redução das suas emissões de gases do efeito estufa, e a última rodada de compromissos para 2035 deveria ter sido entregue em fevereiro.

O Brasil foi um dos primeiros a dar o exemplo, mas a maioria dos países descumpriu esse prazo. No começo de outubro, cerca de 60 países haviam apresentado seus planos revisados, sendo que poucos deles impressionaram. A meta da China, em particular, ficou muito aquém das expectativas.

A União Europeia ainda não definiu sua nova meta, tampouco a Índia, outro grande emissor. Já os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris. Na COP30, no entanto, poderiam ser incluídos os compromissos dos países mais atrasados.

- Dinheiro -

O dinheiro será novamente um ponto de discórdia em Belém, mais especificamente quanto os países ricos oferecem aos mais pobres para se adaptar às mudanças climáticas e fazer a transição para um futuro com baixas emissões de carbono.