SpaceX lança seu megafoguete Starship em voo bem-sucedido de prova

Seu foguete acelerador, conhecido como Super Heavy, amerissou nas águas do Golfo do México, como estava planejado, enquanto a nave espacial navegou pelo espaço e concluiu os testes.

Mergulhou no Oceano Índico pouco mais de uma hora depois da decolagem, após liberar simulacros de satélites como em seu voo anterior. A recuperação do veículo não estava contemplada.

A última missão de teste da SpaceX em agosto foi considerada um sucesso. Contudo, foram registradas uma série de explosões naquele momento que geraram temores de que a nave espacial não estivesse à altura das expectativas, pelo menos não no prazo que esperavam os legisladores e a comunidade científica.

O programa Artemis da Nasa tem como objetivo voltar a levar humanos à Lua, enquanto a China avança com um esforço rival que indica 2030 como a data para sua primeira missão tripulada.

Em teoria, o Starship tem programado realizar voos a Marte a partir de 2026 e permitir que os americanos retornem à Lua em 2027.

- 'Segunda corrida espacial' -

O tema da tecnologia aeroespacial é crucial, pois o governo Trump se referiu abertamente a "uma segunda corrida espacial" com Pequim, depois da protagonizada por Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria.