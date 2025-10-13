Trump considera ameaçar Putin com fornecimento de mísseis Tomahawk a Kiev

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou no domingo que poderia ameaçar seu homólogo russo Vladimir Putin com o fornecimento de mísseis de cruzeiro Tomahawk a Kiev, se Moscou não encerrar a invasão ao país vizinho.

Trump examinou nos últimos meses a venda de mísseis americanos de longo alcance Tomahawk a países europeus para que os repassem à Ucrânia. Uma reunião com Putin em meados de agosto no Alasca (Estados Unidos) não registrou avanços para o fim da guerra.

"Talvez eu fale sobre isto. Talvez eu diga: 'Escute, se esta guerra não terminar, vou enviar Tomahawks para eles'", disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One ao ser questionado se abordaria o tema diretamente com o presidente russo.