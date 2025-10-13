Trump diz que premiê italiana é 'linda' durante cúpula de Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a beleza da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, única mulher entre os líderes presentes na cúpula sobre Gaza, realizada no Egito nesta segunda-feira (13).

"Não tenho o direito de dizer isso, porque normalmente pode significar o fim da carreira política de alguém se o disser, mas ela é uma mulher linda", afirmou Trump em seu discurso durante a conferência, que ele copresidiu e cujo objetivo era garantir o acordo entre Israel e o Hamas para pôr fim à guerra em Gaza.

Na foto oficial do evento, que reuniu cerca de 30 dignitários de todo o mundo, a dirigente italiana de 48 anos era a única mulher.