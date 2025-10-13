Trump pede a palestinos que 'se afastem para sempre do caminho do terrorismo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou o povo palestino nesta segunda-feira (13) a se distanciar do "terrorismo e da violência" após o cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

"A escolha para os palestinos não poderia ser mais clara", disse ele em discurso perante o Parlamento israelense. "É a oportunidade deles de se afastar para sempre do caminho do terrorismo e da violência".

