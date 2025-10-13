Trump pede indulto para Netanyahu em ações judiciais abertas em Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Parlamento israelense, nesta segunda-feira (13), um indulto para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, processado em três casos distintos por corrupção.

Em um deles, o premiê e sua esposa são acusados de aceitar mais de 260.000 dólares (R$ 1,4 milhão, na cotação atual) em itens de luxo como charutos, joias e champanhe de bilionários em troca de favores políticos.

"Charutos e champanhe, quem se preocupa com isso?", brincou Trump aos parlamentares. "Tenho uma ideia, senhor presidente", disse a seu contraparte israelense, Isaac Herzog. "Por que não lhe concede um indulto?", acrescentou.