Trump: trégua em Gaza é 'um triunfo incrível para Israel e o mundo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (13) que o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, em vigor desde sexta-feira, é um "triunfo incrível para Israel e o mundo" e agradeceu a mediação dos países árabes para sua concretização.

Em um discurso no Parlamento israelense, Trump afirmou que o acordo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas "não é apenas o fim de uma guerra" e sim "o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio".

bur-smw/csp/dbh/avl/fp/aa