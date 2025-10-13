Turquia pressionou para impedir presença de Netanyahu em cúpula sobre Gaza

A Turquia, com apoio do Iraque, pressionou para impedir que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comparecesse à cúpula sobre Gaza em Sharm el-Sheikh, declarou uma fonte diplomática turca à AFP nesta segunda-feira (13).

"Por iniciativa do presidente [Recep Tayyip] Erdogan e graças aos esforços diplomáticos da Turquia, com o apoio de outros líderes, Netanyahu não participará da reunião no Egito", declarou esta fonte à AFP.

Após anunciar sua presença na cúpula durante a manhã, o primeiro-ministro israelense a cancelou argumentando que a reunião começaria ao mesmo tempo que uma festividade judaica.