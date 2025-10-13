Uruguai vence Uzbequistão (2-1) em amistoso preparatório para Copa do Mundo de 2026

O Uruguai, que há três dias venceu a República Dominicana por 1 a 0 em outro amistoso, embarcou nesta excursão pela Malásia sem seus principais nomes, como Federico Valverde, Darwin Núñez, Ronald Araújo e Giorgian De Arrascaeta, e os jogadores convocados pelo técnico Marcelo Bielsa para esta data Fifa não fizeram muito para garantir uma vaga no grupo que vai disputar a próxima Copa do Mundo.

O principal destaque foi o atacante Ignacio Laquintana, do RB Bragantino, autor do gol da vitória sobre a República Dominicana e novamente decisivo contra o Uzbequistão.

Laquintana entrou no intervalo, após um primeiro tempo de grande brilho da 'Celeste', e precisou de apenas seis minutos em campo para criar a jogada que acabou com o chute de esquerda de Torres no ângulo para abrir o placar.

Com a vantagem, os uruguaios tiveram bons momentos na partida e chegaram ao segundo gol pouco depois, dessa vez com Sanabria, que bateu cruzado de direita.

Torres também se destacou, ao lado de Federico Viñas, e ambos podem entrar nos planos de Bielsa como alternativas para o ataque, cuja referência é o ex-centroavante do Liverpool Darwin Núñez.

Na próxima data Fifa, em novembro, quando o Uruguai fará amistosos contra México e Estados Unidos, o treinador argentino deverá ter seus titulares de volta e será o momento de saber se algum dos jogadores que viajaram à Malásia terá uma nova oportunidade.