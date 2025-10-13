Venezuela colocou armas 'nas mãos do povo' diante de ameaças dos EUA, diz ministro

A Venezuela decidiu colocar as armas "nas mãos do povo" para enfrentar uma eventual incursão dos Estados Unidos no país, declarou nesta segunda-feira (13) o ministro do Interior, Diosdado Cabello.

Os Estados Unidos enviaram em agosto navios e aviões de guerra ao Caribe sob o argumento de uma operação antidrogas. O governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, denuncia essas manobras como uma agressão que busca promover uma mudança de regime para se apoderar do petróleo.

"De acordo com esta Constituição [da Venezuela], o monopólio das armas pertence ao Estado; o Estado decidiu que as armas do país, do Estado, estejam nas mãos do povo, para sua proteção", afirmou Cabello durante uma coletiva de imprensa do governista Partido Socialista Unido da Venezuela.