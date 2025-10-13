Wall Street recupera otimismo após incerteza comercial

De acordo com o analista, o que ocorreu é um cenário que se repete. "Trump usa as tarifas, ou a possibilidade de aplicá-las, como um meio de negociar acordos. O mercado reage, e depois se ajusta."

As ameaças abalaram os mercados financeiros, especialmente Wall Street, cujo índice de referência registrou, no fim da semana passada, sua maior queda em uma sessão desde o caos provocado em abril pela guerra comercial dos Estados Unidos.

Segundo Sarhan, o "repique de alívio" desta segunda-feira continua sendo moderado, já que os principais índices do mercado norte-americano recuperaram apenas cerca de metade das perdas do final da semana.

A Casa Branca, no entanto, continua aplicando novas tarifas setoriais, como as destinadas à madeira de construção e ao mobiliário, que entrarão em vigor nesta terça-feira.

E qualquer retomada das tensões entre Washington e Pequim, "com um aumento das tarifas de ambos os lados, poderia rapidamente sair do controle e provocar uma recessão mundial", advertiu o especialista.

Paralelamente, o mercado aguarda com expectativa a divulgação dos resultados financeiros trimestrais dos grandes bancos americanos, marcando o início da temporada de balanços.