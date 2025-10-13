Woody Allen 'via o mundo através dos olhos' de Diane Keaton

Durante a gravação do filme "Sonhos de um Sedutor" (1972), Allen lembrou que "durante a primeira semana de ensaio, não trocamos uma única palavra". "Ela era tímida, eu era tímido, e com duas pessoas tímidas as coisas podem se tornar bastante entediantes", reconheceu o cineasta.

Depois veio um breve jantar "em um restaurante na Oitava Avenida (...). Ela foi tão encantadora, tão bela, tão mágica, que eu duvidei da minha sanidade mental. Disse a mim mesmo: Poderia estar apaixonado assim tão rápido?".

"Eu via o mundo pelos olhos dela", afirmou o cineasta de 89 anos, que disse inclusive que, desde então, só levava em conta os gostos de sua musa.

"Nunca li uma única crítica sobre meu trabalho e só me importava o que Keaton tinha a dizer. Se ela gostava, considerava o filme um sucesso artístico", acrescentou.

Juntos, eles gravaram oito filmes, entre eles "Manhattan" (1979), "Interiores" (1978) e "Um Misterioso Assassinato em Manhattan" (1993).

Até o fim, a atriz ofereceu um apoio incondicional ao diretor nova-iorquino. Durante o movimento #MeToo, em janeiro de 2018, ela havia tuitado: "Woody Allen é meu amigo e continuo acreditando nele".