Zelensky diz que irá a Washington esta semana para se reunir com Trump

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (13) que irá a Washington "esta semana" para se reunir com seu homólogo americano, Donald Trump.
"Vou me reunir com o presidente Trump em Washington esta semana", declarou Zelensky em uma coletiva de imprensa conjunta com a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, em Kiev.
