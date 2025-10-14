A um mês da COP30, Lula ostenta balanço positivo em matéria climática

Anfitrião da COP30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ostenta um balanço climático bastante positivo, especialmente com a forte redução do desmatamento na Amazônia, onde será realizada em novembro a conferência da ONU.

A destruição da maior floresta tropical do planeta havia disparado sob seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um cético das mudanças climáticas apoiado pelo poderoso setor do agronegócio.

Esse lobby continua muito influente no Congresso e busca flexibilizar, por exemplo, o processo de concessão de licenças ambientais no país.