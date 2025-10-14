Agricultores protestam em Paris contra acordo UE-Mercosul

Aos pés da Torre Eiffel, centenas de agricultores franceses protestaram novamente nesta terça-feira (14) contra o projeto de acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul, apesar das garantias oferecidas pela Comissão Europeia.

Os agricultores e pecuaristas franceses temem que seu mercado seja inundado por carne, açúcar ou arroz provenientes da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, no âmbito do acordo UE-Mercosul.

"UE-Mercosul não é esterco, mas fede igual", entoou uma multidão durante a manifestação festiva que terminou perto da Torre Eiffel, com "um grande piquenique solidário".