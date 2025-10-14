Algoritmo e IA são terreno fértil para a literatura, diz Mariana Enriquez

"Isso está muito mais relacionado com o literário e com narrar as vidas cotidianas, a paranoia, a crueldade e a loucura do que os governos", acrescenta Enriquez ao lembrar que a arte em geral fala de "ansiedades e medos sociais".

"As pessoas estão longe dos governos e muito perto do discurso paranoico e desumano das redes", aponta Enriquez, durante a promoção da tradução francesa de "Un lugar soleado para gente sombría", um volume de 12 contos, vários dos quais serão adaptados para uma minissérie da Netflix dirigida pelo chileno Pablo Larraín.

A escritora insiste no sentido literal de desumano em um sistema, o das redes, no qual a maioria dos discursos não é feito por pessoas, mas por robôs.

Atualmente, diz, quando lemos notícias ou vemos imagens, não sabemos se é uma imagem que representa a realidade ou não, se é uma notícia falsa, se é um rosto real ou modificado pela inteligência artificial, não se sabe se estamos conversando com uma pessoa ou com um robô...

"É a primeira geração de seres humanos que convive com esse tipo de robô", adverte. "É claramente aterrorizante", completa.

- "Uma frustração a mais" -

Perguntada sobre seu país, onde o presidente ultraliberal Javier Milei atravessa uma crise política após reduzir drasticamente a inflação e alcançar um histórico superávit fiscal, mas às custas da depreciação do peso e do corte de subsídios, Enriquez responde que a situação é "muito ruim".