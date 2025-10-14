Altos e baixos: os erros e acertos do Brasil nos amistosos na Ásia

De uma goleada por 5 a 0 a uma decepcionante derrota por 3 a 2 para o Japão: os amistosos do Brasil de Carlo Ancelotti trouxeram aspectos positivos e negativos a oito meses da Copa do Mundo.

- "Apagão" em 19 minutos -

Depois de jogar na sexta-feira contra a Coreia do Sul em uma das melhores exibições sob o comando de Ancelotti, que assumiu a equipe em junho, a Seleção parecia caminhar rumo a mais uma vitória sobre o Japão, ao abrir 2 a 0 no primeiro tempo.

Então, uma bola perdida pelo zagueiro Fabrício Bruno dentro da área resultou no gol de Takumi Minamino, seguido pelos gols de Keito Nakamura e Ayase Ueda, tudo em um intervalo de 19 minutos.