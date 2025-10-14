Bolívia em crise elegerá presidente entre dois candidatos de direita

Assim terminará uma era iniciada por Morales em 2006 e que será encerrada por seu sucessor e hoje adversário Luis Arce, um ciclo que passou da bonança proporcionada pela nacionalização do gás à queda dramática da produção que praticamente secou a fonte de divisas.

Hoje são comuns as longas filas nos postos de gasolina ou para se abastecer de arroz ou óleo subsidiados na pior crise em quatro décadas enfrentada por este país de 11,3 milhões de habitantes, rico em lítio.

"Há um desespero, a maioria das pessoas vive do dia a dia (...). Aqui não vai dar em nada bom", diz Pamela Roque, instrumentadora cirúrgica de 29 anos que está considerando emigrar pela falta de emprego.

Com 44,9%, Quiroga lidera a intenção de votos à frente de Paz (36,5%), segundo uma pesquisa publicada no domingo (12) pela Ipsos-Ciesmori.

"Com qualquer uma das duas (propostas), se não derem soluções rápidas, o custo social e o risco" de protestos "serão altos", diz à AFP a cientista política Ana Lucía Velasco.

- A busca por dólares -

O governo de Arce, que deixará o poder em 8 de novembro, quase esgotou sua reserva de dólares para sustentar uma política universal de subsídios aos combustíveis.