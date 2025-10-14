Brasil crescerá 2,4% em 2025, diz FMI

"A previsão para 2025 foi revisada para cima em 0,4 ponto percentual em relação a abril devido às tarifas mais baixas do que o esperado para a maioria dos países e a dados mais robustos do que o esperado", indicou o texto, referindo-se ao dado regional.

A revisão para cima "se deve em grande parte ao México, que deve crescer 1% em 2025, 1,3 ponto percentual a mais" do que o projetado em abril.

A nível global, o Fundo também eleva suas perspectivas para 3,2%, em vez dos 3% esperados em julho.

Os temores de uma grande incerteza global devido às tarifas anunciadas pelo republicano Donald Trump no início de sua presidência foram se dissipando, embora não completamente.

O Fundo elevou sua previsão de crescimento para os Estados Unidos em 0,1 ponto percentual este ano e no próximo, para 2% em 2025 e 2,1% em 2026.

- Impacto "modesto" -

"O impacto no crescimento devido ao choque comercial é modesto até agora", disse aos jornalistas o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, antes da publicação do relatório.