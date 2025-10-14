Catar vence Emirados Árabes Unidos (2-1) e se classifica para Copa de 2026

O Catar garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (14), com uma vitória em casa por 2 a 1 sobre os Emirados Árabes Unidos, no Grupo A das Eliminatórias asiáticas.

Boualem Khoukhi (49') e Pedro Miguel (74') marcaram os gols da seleção catari, antes de Sultan Adil diminuir para os visitantes nos acréscimos (90+8).

O pequeno país do Golfo participará pela segunda vez do Mundial, após sediar o torneio em 2022.