Centros de fraude cibernética se espalham em Mianmar com internet via satélite de Musk

Nas terras inóspitas do Triângulo de Ouro - a zona fronteiriça entre Mianmar, Tailândia, China e Laos -, organizações criminosas principalmente chinesas empregam centenas de milhares de trabalhadores, em muitos casos de forma forçada.

A região é um foco de produção de ópio e anfetaminas, tráfico de drogas, contrabando, jogos clandestinos e lavagem de dinheiro. Além disso, a corrupção e as desordens causadas pela guerra civil em Mianmar permitiram que as organizações criminosas expandissem suas atividades.

Sentados atrás de uma tela ou de um telefone, eles roubam bilhões de dólares todos os anos de internautas, convencendo-os de que encontraram um investimento lucrativo ou o amor de suas vidas.

Um alto oficial policial da Tailândia estimou em março que pelo menos 100.000 pessoas trabalhavam nesses complexos na fronteira birmanesa.

Algumas delas, originárias da Ásia, África ou Oriente Médio, mostraram aos jornalistas da AFP as cicatrizes das feridas e golpes que receberam dos responsáveis por essas redes.

"Quase todos que estavam lá foram espancados em algum momento, seja por se recusar a trabalhar ou por tentar escapar", explicou Sun, um chinês de 25 anos que pediu anonimato.