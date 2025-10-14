China afirma que vai 'lutar até o fim' em guerra comercial com os EUA

A China afirmou nesta terça-feira (14) que vai lutar "até o fim" na guerra comercial com os Estados Unidos, depois que o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 100% contra os produtos da segunda maior economia do mundo.

As declarações de Trump colocaram em dúvida uma possível reunião com seu homólogo Xi Jinping e abalaram os mercados com um novo agravamento da tensão entre as duas principais economias do planeta.

A partir desta terça-feira, Pequim impõe tarifas especiais aos navios americanos que entram em seus portos em resposta a medidas similares de Washington que devem entrar em vigor no mesmo dia.