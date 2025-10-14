Defesa Civil de Gaza reporta que Exército israelense matou seis pessoas

"Tentou-se afastar os suspeitos", indicou o comunicado militar, acrescentando que estes "continuaram se aproximando das tropas, que abriram fogo para eliminar a ameaça".

Em virtude de um acordo de cessar-fogo alcançado com o Hamas, as forças israelenses recuaram para a chamada "Linha Amarela", atrás da qual as tropas continuam controlando aproximadamente metade de Gaza.

Em um incidente semelhante, Basal declarou que um ataque com drones israelenses matou uma pessoa quando mirou em um grupo de civis na localidade de Al Fukhari, a sudeste da cidade de Khan Yunis.

Questionado pela AFP, o Exército afirmou que os militares dispararam ao considerá-los uma "ameaça imediata" para as tropas, já que o grupo havia tentado "avançar para uma área onde se encontrava um depósito de armas do Hamas previamente desmantelado".

As restrições aos meios de comunicação em Gaza e as dificuldades de acesso impedem a AFP de verificar de forma independente os números e os detalhes fornecidos pela Defesa Civil ou pelo Exército israelense.

Os incidentes de terça-feira ocorrem no quinto dia da trégua negociada sob o impulso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.