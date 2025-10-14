Dirigente do Hamas diz que grupo entregará corpos de pelo menos quatro reféns 'esta noite'

Um dirigente do Hamas declarou à AFP que o movimento islamista palestino entregará os cadáveres de entre quatro e seis reféns na noite desta terça-feira (14), como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza com Israel.

"Informamos aos mediadores que esta noite entregaremos entre quatro e seis cadáveres de prisioneiros israelenses", afirmou o dirigente, que falou sob condição de anonimato já que não está autorizado a falar sobre o assunto. Outra fonte próxima à equipe de negociação do Hamas confirmou a informação.

