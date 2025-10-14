Em Abu Dhabi, já é possível se casar à distância e com um clique

Casar com um clique? Já existe um aplicativo para isso. As pessoas que desejam se casar em Abu Dhabi poderão fazê-lo rapidamente por meio de um aplicativo, sem sequer precisar viajar para este emirado árabe, disse o responsável pelo projeto à AFP nesta terça-feira (14).

Embora os casamentos online tenham sido introduzidos nos Emirados Árabes Unidos durante a pandemia de covid-19, a versão mais recente do aplicativo do governo de Abu Dhabi simplificou muito o processo, permitindo que até mesmo não residentes se casem virtualmente.

"As pessoas podem se conectar e realizar todo o procedimento sem a necessidade de comparecer fisicamente a nenhum lugar", explicou à AFP Mohamed Al Askar, responsável pelo aplicativo TAMM, no âmbito da feira tecnológica Gitex em Dubai.