FMI eleva crescimento global para 2025 graças ao 'modesto' impacto comercial nos EUA

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou sua projeção para o crescimento global deste ano nesta terça-feira (14), reconhecendo um impacto econômico mais brando do que o esperado da política tarifária do presidente americano, Donald Trump.

O Fundo aumentou sua projeção de crescimento global para 2025 para 3,2%, ante 3% em julho, mantendo sua projeção para 2026 inalterada em 3,1%, segundo seu relatório de Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês).

"A boa notícia é que o impacto do choque comercial sobre o crescimento tem sido moderado até agora", disse Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe do FMI, a repórteres antes da divulgação do relatório.