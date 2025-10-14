Google investirá US$ 15 bilhões na Índia e construirá maior centro de IA fora dos Estados Unidos

O Google anunciou nesta terça-feira (14) a criação de um centro de dados e uma base de Inteligência Artificial (IA) na Índia, que será o maior fora dos Estados Unidos, e prometeu investir 15 bilhões de dólares (82 bilhões de reais) em cinco anos no país asiático.

"É o maior centro de IA no qual investiremos fora dos Estados Unidos", anunciou em uma cerimônia em Nova Délhi o CEO do Google Cloud, Thomas Kurian.

O executivo anunciou um investimento de 15 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. O centro de IA ficará em Visakhapatnam, uma cidade no estado de Andhra Pradesh, sul do país.