Grécia tem greve geral contra projeto de jornada de trabalho de 13 horas

"O tempo de trabalho não é uma mercadoria, é nossa vida!", afirma uma faixa no centro de Atenas, que também inclui o lema: "Não às 13 horas!".

A mobilização acontece na véspera da votação no Parlamento grego do projeto, que prevê autorizar jornadas de trabalho de 13 horas para um único empregador, em troca de uma remuneração adicional.

A medida será válida apenas "37 dias por ano" e de forma voluntária, segundo a ministra do Trabalho e da Previdência Social, Niki Kerameus.

A iniciativa existe atualmente, mas apenas se um funcionário tiver dois ou mais empregadores.

"Esta (lei) fortalece os empregados e facilita os negócios", declarou Kerameus ao canal SKAI TV.

Os sindicatos e a oposição, no entanto, denunciam que os trabalhadores enfrentarão o risco de demissão caso se recusem a trabalhar por mais horas.