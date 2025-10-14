Hamas recupera terreno em Gaza, aproveitando a trégua com Israel

O Hamas se empenha, nesta terça-feira (14), para voltar a impor seu controle nas regiões de Gaza de onde o exército israelense se retirou, à espera de novas negociações sobre o plano promovido pelos Estados Unidos, que prevê excluir o grupo islamista palestino do governo do território.

Na chegada de ônibus lotados de prisioneiros libertados das prisões israelenses a Gaza, na segunda-feira, combatentes das Brigadas Ezzedine Al-Qassam, braço armado do Hamas, se encarregaram de controlar a multidão.

No norte, após a retirada das forças israelenses da Cidade de Gaza, a polícia do território, governado pelo Hamas, retomou as patrulhas nas ruas com agentes usando máscaras pretas.