Indígenas do Equador denunciam excessos militares em meio a protestos

A maior organização indígena do Equador rejeitou, nesta terça-feira (14), a "operação militar disfarçada" ordenada pelo governo para reprimir seus protestos contra o aumento dos combustíveis que, segundo os povos originários, deixou 21 feridos no norte do país.

Na segunda-feira, um comboio de 100 veículos com pessoal militar e policial viajou de Quito até a província de Imbabura, principal foco das manifestações que começaram em 22 de setembro. Indígenas e camponeses protestam contra a eliminação do subsídio ao diesel, que eleva o custo de vida em um país onde a pobreza é de 41% nas áreas rurais.

O governo de Daniel Noboa sustenta que se trata de um comboio "humanitário" para distribuir alimentos aos afetados pelos fechamentos das vias. A organização indígena Conaie chamou essa ação de "operação militar disfarçada".