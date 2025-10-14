Israel identifica corpos de quatro reféns entregues na segunda-feira

As identidades dos outros dois reféns não foram divulgadas a pedido das famílias, segundo o Exército.

O Hamas ainda mantém em Gaza os restos mortais de outros 24 reféns, que o movimento islamista concordou em entregar a Israel como parte do acordo de cessar-fogo negociado por iniciativa dos Estados Unidos e que entrou em vigor na sexta-feira.

Os corpos dos quatro reféns identificados foram entregues a Israel na segunda-feira pelo grupo islamista palestino por meio do Crescente Vermelho, horas após a libertação dos últimos 20 reféns vivos que permaneciam em cativeiro na Faixa de Gaza.

O Hamas e suas milícias aliadas sequestraram 251 pessoas durante o ataque sem precedentes contra o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra no território palestino.

Muitos retornaram a Israel em tréguas anteriores.

Em troca do retorno dos últimos 20 reféns vivos, Israel libertou na segunda-feira 1.968 palestinos que estavam detidos em suas penitenciárias.