Jornalista peruano sobrevive a terceiro atentado em um ano

O diretor de um veículo de comunicação digital peruano sobreviveu a um atentado com explosivos contra sua residência, denunciou nesta terça-feira (14) o sindicato de jornalistas.

O comunicador Carlos Mesías, diretor jornalístico da Central de Notícias, um meio de comunicação da região de Lima, foi alvo pela terceira vez de um ataque neste ano, de acordo com a Associação Nacional de Jornalistas do Peru (ANP).

Na segunda-feira, dois indivíduos em uma moto lançaram uma granada contra a residência de Mesías, na cidade de Huaral, cerca de 70 km ao norte de Lima, informou a organização em comunicado.