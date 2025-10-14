Lewandowski sofre lesão na coxa e desfalca Barça no clássico contra Real Madrid

O atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, informou o clube catalão nesta terça-feira (14), e está fora do clássico contra o Real Madrid no dia 26 de outubro, no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Em comunicado, o Barça não estipulou um prazo de recuperação e se limitou a dizer que o retorno do atacante "dependerá da evolução da lesão".

Segundo a imprensa espanhola, no entanto, o jogador de 37 anos ficará afastado dos gramados por um período de três a seis semanas.