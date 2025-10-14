Mal nas Eliminatórias, Suécia demite técnico Jon Dahl Tomasson

O técnico dinamarquês Jon Dahl Tomasson, que estava no cargo desde fevereiro do ano passado, foi demitido do comando da seleção da Suécia nesta terça-feira (14), um dia depois da terceira derrota da equipe em quatro jogos das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Os suecos ocupam a lanterna do Grupo B das Eliminatórias com apenas um ponto, e na última rodada dupla perderam para Kosovo (1 a 0, na segunda-feira) e Suíça (2 a 0, na sexta-feira passada).

"O time não obteve os resultados que esperávamos", declarou em comunicado o presidente da Associação Sueca de Futebol (SvFF), Simon Åström.