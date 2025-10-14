Milhares protestam em Bruxelas contra cortes anunciados pelo governo belga

O aeroporto de Bruxelas - o principal do país - cancelou todas as decolagens depois que os agentes de segurança abandonaram os postos de trabalho.

O aeroporto de Charleroi, um importante centro europeu para a companhia aérea de baixo custo Ryanair, informou que não poderia operar nenhum voo devido à falta de funcionários.

O transporte público também foi muito afetado em Bruxelas, onde a polícia calculou que quase 80.000 manifestantes estavam nas ruas.

"O governo está executando um projeto brutal: um ataque frontal contra a proteção social, os serviços públicos, a Previdência Social e as solidariedades", denunciaram os sindicatos.

"Toda uma geração se recusa a permitir que em seis meses se destrua o que nossos pais e avós levaram tanto tempo para construir", declarou Thierry Bodson, presidente da central sindical FGTB (socialista), unida aos demais grandes sindicatos belgas em uma frente comum.

A polícia da capital aconselhou a população a evitar as áreas centrais da capital.