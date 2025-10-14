ONU acusa Rússia de bombardear comboio da agência na Ucrânia: 'Inaceitável'

A ONU denunciou hoje que a Rússia bombardeou um de seus comboios de ajuda humanitária no sul da Ucrânia, um ataque no qual as autoridades locais não relataram feridos.

"Esses tipos de ataques são totalmente inaceitáveis. Trabalhadores humanitários são protegidos pelo direito internacional humanitário e nunca devem ser alvos", disse Matthias Schmale, coordenador humanitário da ONU para a Ucrânia, em um comunicado.

O ataque a um comboio de quatro caminhões ocorreu na região de Kherson, no sul, na localidade de Bilozerka, perto da linha de frente neste setor, onde confrontos mortais entre os dois lados ocorrem quase diariamente.