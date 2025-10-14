ONU e Cruz Vermelha pedem abertura de todas as passagens fronteiriças em Gaza

"Pedimos que todas as passagens fronteiriças sejam abertas", insistiu ao seu lado Jens Laerke, porta-voz do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha).

Laerke também solicitou que sejam reparadas e abertas as passagens fronteiriças destruídas durante os dois anos de guerra no território, após a implementação na sexta-feira de um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

O porta-voz do Ocha instou a aumentar o envio da ajuda destinada a Gaza, destacando que isso não dependia dos trabalhadores humanitários.

"Temos 190.000 toneladas prontas para enviar na região", especialmente na Jordânia e no Egito, explicou.

A ofensiva aérea e terrestre lançada por Israel em retaliação ao ataque de 7 de outubro perpetrado pelo Hamas no sul de seu território causou dezenas de milhares de mortes entre a população civil de Gaza, dizimando famílias inteiras.

A ajuda humanitária chegou a conta-gotas, já que o bloqueio imposto à Faixa no início de março por Israel foi levantado dois meses depois, mas apenas parcialmente.