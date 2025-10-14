Oposição dos Estados Unidos ameaça acordo para reduzir poluição dos navios

A Organização Marítima Internacional (OMI) inicia nesta terça-feira (14) uma reunião de cúpula em Londres para adotar um plano de redução da poluição dos navios, mas a oposição veemente dos Estados Unidos pode frustrar o objetivo do evento.

O projeto busca reduzir progressivamente as emissões de carbono dos navios a partir de 2028 e contempla estabelecer um imposto para os mais poluentes.

A proposta da OMI, aprovada em abril por ampla maioria, deve ser oficialmente ratificada na sexta-feira (17), ao final do encontro de cúpula da agência marítima da ONU, que tem 176 membros.