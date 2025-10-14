Assine UOL
Notícias

Pauta de videográficos

* Ciência-espaço-SpaceX-aeronáutica-Lua-Marte

O megafoguete Starship de SpaceX decolou e amerissou com sucesso em seu mais recente voo de teste, no momento em que a companhia do magnata Elon Musk luta para adequar sua tecnologia aeroespacial para chegar a Marte e à Lua.

Videográfico sobre o megafoguete Starship. - REENVIO DISPONÍVEL COM VERSÃO RAW/STOCKSHOTS

Maria Cecilia REZENDE

Gráficos

Avenida Almirante Barroso, n° 52- RJ CEP 20031 - 000 - Rio de Janeiro

Tel : +55 21 2217 0025

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.