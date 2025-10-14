Pokémon lança 'Pokémon Legends: Z-A' e moderniza seu jogo de quase três décadas

Este título, desenvolvido pelo estúdio japonês Game Freak, criador da saga, e publicado pela Nintendo e pela The Pokémon Company, faz parte de uma série derivada chamada "Legends" que começou em 2022 com o episódio "Arceus".

Disponível para Switch 1 e 2, "Pokémon Legends: Z-A" se desenvolve em uma grande metrópole com ares de Paris, cujos edifícios lembram a Torre Eiffel ou o Arco do Triunfo.

Como de costume, os jogadores terão que encadear combates para subir na competição, que se organiza por toda a cidade.

Há quase 30 anos, o jogos Pokémon, disponíveis em inúmeros consoles e dispositivos móveis, fazem sucesso em todo o mundo e já venderam cerca de 490 milhões de cópias, segundo números da The Pokémon Company.

Estes jogos, inspirados na tradição japonesa de caçar insetos no verão, consistem em capturar e treinar "monstros de bolso" com grandes olhos para que lutem entre si.

A marca Pokémon, famosa também por seus filmes, séries de animação e produtos derivados, gerou 12 bilhões de dólares (cerca de 65,5 bilhões de reais) em receitas por licenças em 2024, segundo a consultora License Global, ou seja, mais do que a gigante dos jogos Mattel.