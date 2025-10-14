Presidente do Fed preocupado com desaceleração na criação de empregos nos EUA

Ele também apontou como possível causa uma "menor imigração e participação na força de trabalho".

O crescimento econômico parece se manter bem, acrescentou.

No mês passado, as autoridades do Fed votaram pelo corte das taxas de juros de referência pela primeira vez este ano e decidiram por uma redução de 0,25 ponto percentual para apoiar o enfraquecido mercado de trabalho.

Na reunião de política monetária de setembro, as autoridades do Fed esboçaram cortes adicionais de até 50 pontos-base, em média, o que sugere novas reduções pelo banco central nas duas reuniões restantes, em outubro e dezembro.

"Neste mercado de trabalho menos dinâmico e um pouco mais brando, os riscos de queda para o emprego parecem ter aumentado", disse Powell, observando que as expectativas de inflação a longo prazo permaneceram alinhadas com a meta de 2% do Fed.

Ele acrescentou que "os crescentes riscos de queda para o emprego alteraram a nossa avaliação do balanço de riscos".