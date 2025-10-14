Macron ameaça antecipar eleições na França se primeiro-ministro cair no Parlamento

A chave para a sobrevivência de Lecornu dependerá de seu discurso de política geral, agendado para as 15h00 (10h00 de Brasília), e se ele cederá às exigências da oposição socialista sobre uma das principais reformas de Macron.

"Exigimos claramente a suspensão imediata e completa da reforma da Previdência de 2023", que Macron impôs por decreto apesar da oposição popular, reiterou o líder socialista Olivier Faure na segunda-feira.

A esquerda radical e a extrema direita já apresentaram moções de censura, que serão debatidas na quinta-feira. Se Lecornu não convencê-los, os socialistas podem decidir apresentar outra moção com mais chances de derrubar o governo.

- "Perigo" -

O aumento da idade da aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e o aumento para 43 anos, a partir de 2027, do período de contribuição obrigatório para uma pensão completa cristalizaram o descontentamento com as políticas do presidente de centro-direita desde 2023.

Para o governo, a suspensão da única grande reforma do segundo mandato de Macron custaria pelo menos 3 bilhões de euros (19 bilhões de reais) e divide o partido no poder. A esquerda e os sindicatos querem sua revogação.